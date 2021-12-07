Актер Артур Логай, который победил в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" с партнершей Анной Карелиной, рассказал о скандалах во время съемок.

Как пишет Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Звезда снялся в нескольких картинах, а также новом сериале "Моя улюблена страшко". Также актер принял учавствие в шоу "Танці з зірками", где ему удалось победить вместе с Анной Карелиной. На новых сторис Артур рассказал, как проходят сьемки проектов.

"Вопросы обо мне", - предложил поговорить Логай.

"Как проходит сьемки сериалов? Бывают ли какие-то конфликты или тому подобное на них?", - задал вопрос фанат.

"Вообще это магический процесс. Я очень люблю съемки в кино, но как и везде и в кино работают тоже люди и бывает по-разному. Бывают конфликты. Бывает,ч то их не бывает", - ответил Артур Логай на вопрос, который ему задал один из фанатов в сторис.

Напомним, актер и экс-участник "Танців з зірками" Суровцев признался, почему не поздравил Логая

Также Politeka сообщала, что звезда "Моя улюблена Страшко" Артур Логай с ирокезом насмешил нелепым видом

А еще Politeka писала, что Логай назвал имя того, кто не поздравил его с победой на "Танцях з зірками"



