Известный танцор и судья крайнего сезона шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский рассказал журналистам программы "Зірковий шлях" об ограблении.

Как пишет Politeka.net, семья известного танцовщика и главного героя первого сезона шоу "Холостяк" из Одессы Максима Чмерковского эмигрировала в США более 25 лет назад. Сейчас чемпион по латинским танцам и хореограф вернулся в Украину и стал судьей крайнего сезона шоу "Танці з зірками".

Недавно Максим Чмерковский дал откровенное интервью журналистам программы "Зірковий шлях", в котором рассказал об ограблении. Хореограф рассказал, что у его мамы украли машину.

"У мамы украли машину средь бела дня. С пистолетом. Подошли и приставили к голове и сказали "Дай мне ключи и телефон". Забрали машину и уехали", - рассказал Чмерковский.

Ранее Politeka писала, что Никитюк, прижавшись к Чмерковскому, разузнала за кого он голосовал в финале: "Это было круто".

Напомним, что Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как проводил время в Украине вдали от жены и сына: "Кайфанул!".

A еще Politeka сообщала, что неожиданное пополнение в семье 39-летней Кухар, звезда засняла беспорядок дома: "Не виноватая я".