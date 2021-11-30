Відома телеведуча Леся Нікітюк, притулившись до Макса Чмерковського, довідалася за кого він голосував у фіналі "Танців з зірками".

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Леся Нікітюк приєдналася до суддів шоу "Танці з зірками" у фіналі. Варто відзначити, що в одному з сезонів ведуча була однією з учасниць. На кадрах Леся Нікітюк пригорнула в шикарному образі до Макса Чмерковського і запитала його, за кого він віддав свій голос у фіналі.

"Макс, покажи, за кого ти відправив смс", — попросила Леся Нікітюк.

"За Кухар з Владом на наступний сезон танцювати разом",— пожартував Макс Чмерковський.

"Це було круто!", — прокоментувала фінал Леся Нікітюк.

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