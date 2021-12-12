Известный украинский певец Олег Винник стал детективом шоу "Маска", где вместе со зрителями пытается угадать, кто скрывается в костюме - в этот раз артиста даже приревновали.

Популярный артист вместе со своими коллегами Дзидзьо, Андреем Данилко, Олей Поляковой и Настей Каменских стали детективами на шоу "Маска", передает Politeka.net.

Олег Винник часто проявлял интерес к героине проекта Горилле, личность которой рассекретили в эту субботу. Артист не единожды подходил, обнимал и целовал такого интересного персонажа, и как оказалось, под маской, действительно, была девушка - певица TAYANNA.

Ведущая BACKSHOW Нателла Кирс поинтересовалась у артиста, как так вышло, что поцелуй на счастье оказался фатальным для Гориллы.

"Приревновали. Очень приревновали, но слава богу у меня от Гориллы остались на память бусы, и я вот так буду имя ее выговаривать вслух. Я подумал, такая нежная, такая голосиста, такая крутая, такая ненаглая Горилла, она отстояла, очень так достойна этой эстафеты, и полежали мы с ней, поцеловались и она хорошо поет... И она сильно полюбила сумочку, я собирал на сумочку... Не оценили, выгнали", - пошутил Олег Винник.

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