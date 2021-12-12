"Как же мы все..."

Известный украинский певец и артист Олег Винник, после болезни, появился на шоу "Маска" и очаровал своих "волчиц".

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Олег Винник загадочно смотрит на зеленое яблоко, сидя в жюри шоу "Маска".

"Детективы в деле, затаили дыхание в предвкушении, чем еще удивят нас герои самого таинственного шоу "Маска". Итак, включайте канал "Україна" в 21:00", — рассказал Олег Винник.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев под фото: "Вы самый лучший детектив в этом шоу", "Олег Анатольевич, я в восторге", "Как же мы все соскучились по Вам, Олег! Скорее бы услышать Ваше пение и увидеть Вас с командой на концертных площадках! А пока будем вместе с детективами угадывать загадки", "Скучаем".

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