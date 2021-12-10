Известный исполнитель и "повелитель волчиц" Олег Винник поделился подробностями своей карьеры до того, как прославился в Украине.

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Олег Винник до того, как стал популярным в Украине, был звездой мюзиклов в Германии. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали архивное видео с выступления артиста на немецком языке. В ролике он предстал в удивительном образе капитана Феба и в соответствующем наряде.

Стоит отметить, что Олег с удовольствие рассказывает журналистам о своей жизни в Германии. Он отмечает, что был там очень популярным в мюзиклах, много выступал и гастролировал.

А в интервью Дмитрию Гордону Винник признался, что очень много зарабатывал тогда. Так, в месяц исполнитель мог заработать на полквартиры в центре Киева. "Если бы тогда я думал мозгами, то можно было накупить квартир здесь", - сказал певец в интервью.

В комментариях к видео в Instagram пользователи начали нахваливать Олега Винника за его талант: "Я не очень хорошо понимаю немецкий язык, но это и не столь важно, чтобы понять все мастерство и талант OV. Браво", "Браво, Олежка!", "Прекрасное исполнение, дар Божий!", "Восхищаюсь! Яркий образ капитана Феба", "Олег Винник талант", "Браво, Олег, супер".

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