Украинский певец Олег Винник, который принимает участие в шоу "Маска" в качестве звездного детектива, нашел способ взбудоражить поклонников.

48-летний артист поделился свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в новом образе на съемках "Маски", передает Politeka.net. Винник позировал в красной футболке и темной кофте с необычным принтом.

В подписи Олег Анатольевич решил напомнить зрителям, что вечером в субботу, 4 декабря, их ждет небывалое зрелище.

"Вы ведь помните, какой сегодня день? 😉 День, когда мы продолжим отгадывать, кто прячется за невероятными костюмами в гипершоу "Маска". Поэтому включайте телеканал "Украина" в 21:00 💥", - отметил Винник.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Фанаты в предвкушении встречи с певцом на ТВ:

"Фотки шикарные! 😹😻🥰❤️"

"Жду вечера 🔥😍"

"Вы в этом образе просто сказочный! С большим нетерпением ждем, чтобы насладиться самым загадочным шоу страны❤️‍🔥"

"Ах, какой красавчик! 🔥"

"🔥🔥шикарно выглядите"

Отметим, состав звездных детективов "Маски" не менялся с первого сезона: Оля Полякова, Дзидзьо, Олег Винник, Настя Каменских и Андрей Данилко. Правда, только один из них был не только на стороне зрителей, но и сам участвовал. Это Олег Винник, выступивший на сцене "Маски" год назад в костюме Киберпанка Буйвола.

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