Украинцев готовят к новому сезону шоу "Голос країни", при этом решив вспомнить тренера прошлого сезона Надю Дорофееву, которая завоевала победу с Сергеем Лазановским.

"Голос країни-12" приготовил обновленный состав наставников, пишет Politeka.net. Кроме Нади Дорофеевой в креслах тренеров появятся Святослав Вакарчук, Оля Полякова и Потап. Примечательно, что Полякова попробует себя в этой роли впервые.

А пока зрителей готовят к новому сезону, решив вспомнить самые яркие образы прошлого - Нади Дорофеевой. На коллаже из четырех фотографий Надя предстала в вечерних и молодежных нарядах, подчеркнувших стройную фигуру.

"Просматривай фото и пиши в комментариях подходящую цифру👇🏼", - авторы поста предложили выбрать лучший образ артистки.

За четыре пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Все офигенные🔥", "Мне 3", "Мне все", "Все нравится, особенно 1 и 4 😍❤️❤️❤️", "все образы шикарны! 😍", "Все, но больше всего нравится 3 образ😍", "а мне чёрный нравился, но его тут нет))", "Надя во всех образах шикарна, но мне больше всего нравится 3😍🙌🔥", "Все очень классные, но мне больше нравится 2 🔥❤️", "😢 Ох и безвкусица! Ужас!", - написали пользователи Сети.

Напомним, Дорофеева и Кухар выдали все, что думают о "Квартал 95"

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