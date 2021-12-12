Украинский певец Владимир Дантес, муж экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, откликнулся после неприятного случая и пугающего диагноза врачей.

Так, 33-летний Дантес записал свежие "сториз" в Инстаграм, в которых рассказал, как чувствует себя после сотрясения головного мозга, полученного в результате падения на кафель, передает Politeka.net.

"Сотрясение мозга чек (от англ. to check - проверять, в данном случае "опробовать на себе"). Проходил несколько дней - понял, не мое, не нравится. Не рекомендую. Развлечений никаких, от всего тошнит. Не берите", - не без иронии сообщил муж Дорофеевой.

Напомним, на днях они с Надей летали в Одессу на тематическую вечеринку по случаю дня рождения общей подруги. Вдоволь навеселившись (Дантес умудрился даже порвать кожаные штаны), пара вернулась в номер и уснула. Утром Дорофееву разбудил грохот в ванной. Оказалось, Дантес потерял сознание и рухнул на пол. Певица некоторое время пыталась привести его в чувства, пока неожиданно он сам не встал и не отправился дальше спать.

Когда они все же добрались до больницы, Владимиру поставили диагноз - сотрясение головного мозга средней степени тяжести. Певец отшутился в комментариях, что причиной, скорее всего, стали резкие перепады давления.

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