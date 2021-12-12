Известная украинская певица, подопечная Потапа Мишель Андраде, которая стала ведущей последнего сезона тревел-шоу «Орел и решка», впечатлила кадрами в кратере вулкана.
Как передает Politeka.net, благодаря участию в шоу Андраде уже объехала полмира. Зрители довольно высоко оценили новую ведущую, отмечая, что выпуски с артисткой очень интересно смотреть. Многие поклонники шоу упрашивают Мишель стать ведущей следующего сезона.
На свежих кадрах, которые появились у Андраде в Инстаграм, она засветилась в очень опасном месте. Девушка выглядела счастливой, хоть на ее голове и красовалась копна растрепанных волос.
«В кратере вулкана Этна. Сицилия!», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.
«На второй фотке, вылитый Майкл Джексон», «Какая милая», «Будь я Вулкан, пробудился бы», «Какая красотка», «Ходить на вулканы - это с одной стороны - круто, а с другой страшно», «Супер», - пишут пользователи сети.
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