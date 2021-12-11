Відома телеведуча і співачка Мішель Андраде, яка веде "Орел і Решка" разом з Кирилом Макашевим, поставила на місце свого колегу.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Дівчина отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проектах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу на сторінці "Нового каналу" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах показали початок одного з випусків "Орла і Решки", де Кирило Макашов почав обурюватися, зображуючи з себе Дона Корлеоне з фільму "Хрещений батько". Мішель Андраде посміялася над ним, і вказала, що йому краще монету покинути, оскільки це у ведучого виходить краще.

"Ти приходиш до мене в програму і просиш про безлімітну карту. Але ти просиш це без поваги. Навіть не пропонуєш мені дружбу", - сказав голосом відомого персонажа Кирило Макашов.

"Дивись який...Актерище, дивись, прокинувся! Давай, кидай монеточку краще. Це краще виходить", - відповіла колезі Мішель Андраде.

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