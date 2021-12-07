Співачка Мішель Андраде, яка знялася в новому сезоні "Орел і Решка", показала неймовірний образ, поділившись фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною артисткою, яка нещодавно випустила новий сингл"Без сну". Також співачка знімалася в "Орел і Решка" і планує далі співпрацювати з проектом, незважаючи на отриману травму і серйозну хворобу під час шоу. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото співачка позувала в колготах і в туфлях. Зірка доповнила образ стильним піджаком.
"Круто, коли можеш поєднати в одному образі індивідуальність і усвідомленість", - написала Андраде.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Видатний музикант відійшов у інший світ, колеги невтішні: "У нас велике горе"
Злата Огневич і Задворний зізналися, що з ними сталося після "Холостячки": не можуть згадувати це без сліз
Нікітюк на відпочинку несподівано "зірвалася" на подрузі в купальнику: "Лєра, я, звичайно..."
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже", "Горошки кайф", "яка талановита і промениста Мішель Андраде", " як ще може бути, коли ти на фото! Gorgeous!", "Королева", "я спершу подумала Це Кайлі Дженнер".
Нагадаємо, ведуча "Орла і Решки" Андраде в короткому топі похвалилася бездоганним стилем в Барселоні
А ще Politeka писала, що зірка" Орел і Решка " Андраде в незвичайній міні-сукні здалася у всій красі
Також Politeka повідомляла, що ведуча" Орел і Решка " Андраде покрутилася перед камерою в брендових речах