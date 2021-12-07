Співачка Мішель Андраде, яка знялася в новому сезоні "Орел і Решка", показала неймовірний образ, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є популярною вітчизняною артисткою, яка нещодавно випустила новий сингл"Без сну". Також співачка знімалася в "Орел і Решка" і планує далі співпрацювати з проектом, незважаючи на отриману травму і серйозну хворобу під час шоу. Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото співачка позувала в колготах і в туфлях. Зірка доповнила образ стильним піджаком.

"Круто, коли можеш поєднати в одному образі індивідуальність і усвідомленість", - написала Андраде.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже", "Горошки кайф", "яка талановита і промениста Мішель Андраде", " як ще може бути, коли ти на фото! Gorgeous!", "Королева", "я спершу подумала Це Кайлі Дженнер".

Нагадаємо, ведуча "Орла і Решки" Андраде в короткому топі похвалилася бездоганним стилем в Барселоні

А ще Politeka писала, що зірка" Орел і Решка " Андраде в незвичайній міні-сукні здалася у всій красі

Також Politeka повідомляла, що ведуча" Орел і Решка " Андраде покрутилася перед камерою в брендових речах



