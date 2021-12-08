Відома українська співачка, підопічна Потапа, ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Мішель Андраде показала, як позувала під час ефектної фотосесії.

Популярна артистка багато знімається, а потім вражає кадрами в своєму Instagram, передає Politeka.net. У новому пості Мішель Андраде дозволила зазирнути на процес зйомки. (Щоб подивитися доскролльте до кінця сторінки)

Зірка позувала в чорному топіку і міні-спідниці. Волосся артистки ефектно майоріло на вітрі.

"А фотки будуть ще🔥 🔥", - написала Мішель Андраде.

За 10 хвилин публікація зібрала майже 2000 переглядів і багато коментарів.

"Найкраща", " HOT HOT HOT🥵 🥵 🥵", "супееерррррррр", "красуня Мішель Андранде❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Моя красуня", " яка прекрасна 🔥", "Моя королева", " Богиня🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Мішель Андраде для підтримки себе у формі намагається регулярно займатися спортом, а також багато танцює.

Зірка робить вранці вакуум, для ідеальної "п'ятої" точки присідає, а також виконує вправи з гантелями для плечей.

Дієт зірка не визнає, вона просто намагається правильно харчуватися, а якщо їсть солодке, то тільки в першій половині дня.

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