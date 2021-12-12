Известная украинская певица и телеведущая, подружка и кума Дзидзьо Оля Цибульская показала себя в гримерке после концерта, прикрывшись лишь одним полотенцем.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала видео, на котором сидела на диване и отходила от концерта. Пикантности видео добавлял тот факт, что артистка сидела в одном полотенце. При этом она выглядела прекрасно, потому что вечерний макияж остался целым и невредимым.

«Немного мокрая после концерта. Мокрая и счастливая», - подписала видео звезда.

Цибульская отметила, что очень устала, но при этом чувствует себя счастливой.

«Так я выгляжу после концерта. Было очень клево. Спасибо всем. Я реально как после сауны», - обратилась к поклонникам звезда.

Отметим, что Оля Цибульская прославилась после участия в проекте «Фабрика звезд». После она стала совмещать карьеру певицы с телевизионной карьерой. Артистка неоднократно становилась ведущей развлекательных шоу и мероприятий всеукраинского масштаба.

Напомним, что Оля Цибульская в коротких шортах похвасталась ножками: "Это…".

А еще Politeka писала, что Цибульскую разнесли в пух и прах: "Тюбик зубной пасты".

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