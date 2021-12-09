Відома українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Dzidzio, поділилася світлиною із червоного хідника у незвичному вбрані; шанувальникам не сподобалося.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка Оля Цибульська опублікувала серію світлин із червоного хідника. Так, на фото Цибульська була у світлому комбінезоні незвичайного пошиву від відомого бренду pico.ua, який заснувала дружина провідного актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія.

Так, Цибульська запропонувала шанувальникам оцінити її образ.

Більшість фанатів написали, що він не підходить співачці: " Жах жахливий! (((", "оцінка: зніміть це негайно", "Ви така класна, але цей лук явно не ваш", "Нажаль підкреслив все. що потрібно приховати 😢", " Оля, Ви класна🔥 Але цей лук безглуздий) Для чого?", " П***ць, а не лук😞 така гарна дівчина, а так спаскудила свій вигляд. Стиліста треба замінити!", " Жінка, яка немає смаку 😢😢😢", "В капронових колготках і без трусів?😱", " Ви мені подобаєтеся як артистка, але не одягайте більше таких брюк", " Ви не бачили що вдягаєте і коли виходили в дзеркало навіть не глянули?)", " Як перетягнений тюбик зубної пасти, не пасує зовсім".

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