Відома українська співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська привернула увагу шанувальників запальним танцем в оригінальному вбранні з блискучим корсетом.

Як пише Politeka.net, артистка на ніч дивлячись порадувала фанатів веселими кадрами на своїй сторінці в Тікток.

Цибульська повідомила, що одна з її пісень отримала нагороду від музичної платформи. З цієї нагоди співачка вирішила виконати "переможний" танець.

Наряд артистка виявився дуже оригінальним. На ній був однотонний бежевий костюм, який складався з розкльошених штанів, обшитих великими рюшами, обтягуючої водолазки і корсета, прикрашеного блискітками. Останній елемент образу вдало підкреслив фігуру Цибульської.

На кадрах співачка ефектно танцювала під музику, повернувшись до камери спиною і дражнячи шанувальників ритмічними рухами.

Фанат Цибульської не змогли пройти повз такого відео.

"Оля ти супер красуня шикарна красотулечка", "Файна", "уффф принцеса", "Красиво", "Шо попало. Тікток не ваше. Шо Каменська шо цибуля", "Я не плачу"?", "Вогонь", - пишуть люди в коментарях до посту співачки.

Нагадаємо, син куми DZIDZIO Цибульської поставив мамі жорстку умову.

Як повідомляла Politeka, синові Олі Цибульської потрібна була медична допомога, подробиці.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська, якій приписували роман з Дзідзьо, зробила несподівану заяву.