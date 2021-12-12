Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, яка перемагала на" Танцях з зірками", розповіла про своє повернення на проект, написавши пост в Instagram.
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною вітчизняною артисткою. Зірка перемагала в" Танцях з зірками " в 2018 році з Ігорем Ласточкіним. А в цьому році Ілону запрошували судити проект в якості запрошеного гостя. Тепер Гвоздьова розповіла в Instagram, в якому буде статусі на проекті.
Як виявилося, танцівниця вирішила полетіти з України і стати хореографом-постановником на грузинських "Танцях з зірками".
"Я полетіла, але обіцяю повернутися!
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Попереду танцювальний марафон в Грузії на проекті «Танці з зірками» довжиною в місяць, Нові обличчя, нові танці,Нова країна.
Я буду хореографом-постановником і вже дуже хочеться приступити до роботи.
А поки налаштовуюся на робочий лад,пишіть які місця можна відвідати в Тбілісі, щоб у всіх фарбах познайомитися з цим містом", - написала Ілона.
Також Гвоздьова показала в сторісах колегу головного хореографа шоу "танців" в Грузії. Це був Євген Карякін. А ще танцівниця показала сцену.
"Прийшла знайомитися зі сценою. Свята святих", - написала зірка.
На ще одному сторіс Ілона показала учасників шоу.
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