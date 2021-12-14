Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина рассказала, что с ней произошло и попросила помощи у украинцев.

Жена победителя известных проектов, Иванна, активно ведет свой Инстаграм, на котором у нее уже насчитывается 18,1 тысяча подписчиков, пишет Politeka.net.

В своем аккаунте девушка много рассказывает о личном. В частности, в одних из последних сторис жена Романа Сасанчина рассказала, что с ней стряслась новая неприятность.

"Вчера покрасила волосы и это просто жесть - я его себе жестко спалила, вероятно, что краску передержали. Волосы стали очень сухими и ломкими, начали вылетать и не спасает их уже ничего, что я использовала. Может, вы знаете какой-то домашний уход, может, у вас есть какие-то знакомые, которые понимаются на этом всем, как их восстановить. Если есть, то оставляю окошко - пишите", - обратилась жена Романа Сасанчина.

Отметим, Иванна должна скоро родить, и очень ждет этого момента. По словам девушки, у нее появились тренировочные схватки, но проходят они болезненно. Иногда ребенок так бьет девушку, что у той в глазах темнеет.

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