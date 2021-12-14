Младший брат известной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Ротар впервые появился на телевидении и рассказал журналистам, что они с сестрой не часто видятся

Как пишет Politeka.net, 68-летний брат Софии Ротару Анатолий дал интервью в программе "Ты не поверишь!", где рассказал, что он с сестрой видится очень редко.

Заметим, что, кроме сестер-певиц Аурелии и Лидии, в Софии Ротару есть еще сестра Зинаида, незрячая с детства, и два брата Анатолий и Евгений, которые в свое время выступали в кишиневском ансамбле "Оризонт". Сейчас братья легендарной певицы живут в родном селе Маршинцы в Черновицкой области, где у Евгения есть свой универсальный магазин, а Анатолий заправляет фермерским хозяйством.

"Я на комбайне, на тракторе. У меня есть еще ребята, которые помогают, сегодня нет директоров, нет никого, вертись, если хочешь что-то заработать. У нас 300 га земли, выращиваем кукурузу, пшеницу", - сказал брат Ротару.

По словам Анатолия в свое время София Ротару помогла братьям финансово. Она подарила им пивной завод, который сейчас уже не работает. Также братья певицы в свое время имели свое кафе, но сейчас в основном занимаются цехом по производству упаковки из полиэтилена.

Из всех братьев и сестер чаще всего Софья Михайловна видится с Аурелией, которая также живет в Киеве. В родное село Маршинцы певицы ездят очень редко.

"Немолодые уже. Ехать туда-обратно, тем более время сейчас такое... Ну ничего, что-то изменится, я так думаю", - сказал брат Ротару.

Заметим, что поклонники 74-летней певицы стали говорить о том, что она страдает серьезной болезнью. Фанаты заметили, что в Софии Ротару часто трясутся руки, когда она поет на сцене и дает интервью, поэтому предположили, что у нее болезнь Паркинсона.

Однако сестра певицы Аурелия, а затем ее концетный директор опровергли эту информацию. По их словам, у Софии Ротару всегда был тремор перед выступлениями, потому что, несмотря на безоговорочный успех на сцене, она все еще волнуется перед концертами. Сейчас же, говорит концертный директор певицы, это более заметно, потому что Ротару уже не молода. К тому же в последнее время ей стали тяжело даваться перелеты и из-за этого начались определенные проблемы с давлением.

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