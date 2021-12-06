Виступ української співачки Софії Ротару на ювілейному концерті "Пісня року" в Москві наробило галасу - пройшло не без ексцесів.

Так, 74-річна "хуторянка" 4 грудня взяла участь у масштабній новорічній ТВ-зйомці, приуроченій до 50-річчя телефестивалю "Пісня року". Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Софія Михайлівна вийшла на сцену в блискучому червоному костюмі. Зірка виконала свою нову пісню "Крижані дощі" та старий хіт "Білий танець". Ротару зірвала овації й зібрала, напевно, найбільше букетів у порівнянні з іншими учасниками концерту.

Крім загальної ейфорії, деяким очевидцям вдалося зняти зрив Ротару під час концерту. У "перезмінці" між номерами, збираючи букети від вдячних шанувальників, співачка раптом помітила на сцені технічного працівника, якого там бути не повинно.

"Куди вийшов? Куди?", - різко зупинила його артистка.

Молодий чоловік поспішив піти, а сувора Софія Михайлівна заусміхалася, як зазвичай.

Користувачі бурхливо обговорюють виступ Ротару в Росії:

"Зірка номер 1, краще за всіх!!!"; "Вся країна вас любить!!!! Здоров'я Вам Софія!!!"; "Богиня😍 😍 😍так тримати"; "Цариця естради!❤️"; "Вона взагалі не старіє🔥"; "Це Диво"; "Енергетика, харизма, найкраща!!!"; "Білий танець" - відмінно!!! Є ще порох в порохівницях! ❤💥"; "А по іншому і бути не може, адже це неповторна Софія Ротару. Обожнюю її, люблю і захоплююся!!!😘😘"; "Спасибі, що прийшла, в ці критичні роки Сонечка Ротару! Класна, енергійна, спортивна 👍супер💋 👏".

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