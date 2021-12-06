Українська легендарна виконавиця Софія Ротару, яка останнім часом вкрай рідко з'являється в мережі, розбурхала несподіваними кадрами з останнього концерту.

Не так давно в мережі надмірно цікаві шанувальники і просто критики почали поширювати чутки про те, ніби Софія Ротару важко хвора. Припущення користувачі зробили після декількох звичайних невдалих роликів.

Тоді у зірки розгледіли у неї тремор рук під час приватної вечірки в Берліні, кадри з якої просочилися в Мережу. А тижнем потому, Ротару налякала фанатів тремтячою головою. Зірку зняли в глядацькій залі на церемонії вручення нагород "Національна легенда України".

Примітно, що вчора Ротару ефектно і епатажно пройшлася на сцені, станцювала і виконала кілька кращих своїх композицій. Причому ніяких проблем з рухами у зірки не було. Більш того, в червоному костюмі з блискітками артистка ніби помолодшала.

"Для квітів знадобилася окрема машина" - пишуть в мережі після виступу.

Також кадри з 74-річною артисткою, що засвітилася на Мосфільмі, з'явилися на її фан-акаунтах в Instagram.

Так, Софія МИХАЙЛІВНа вбралася в просторе Перламутрове плаття з золотим пояском, яке їй неймовірно йде. Цей наряд глядачі вже бачили на Ротару під час сочинської "нової хвилі 2021".

"Нереальна! Шикарна! Незвичайно і божественно красива Софія Ротару ⚡ ️ ⚡ ⚡ ️ на зйомках Блакитного вогника".

Нагадаємо, що Софія Ротару здивувала зовнішністю на фото багаторічної давності

Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару полетіла з нареченим-мільйонером в теплі краї

Також Politeka писала, що Софія Ротару здивувала українців видом верхи на коні, несподіване фото