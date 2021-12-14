Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая имеет почти четыре миллиона подписчиков в Instagram, показала поклонникам новые фотографии, которые сделала в известном ювелирном магазине, где примеряла дорогостоящие украшения.

"Запомните !!! Не бриллианты красят человека, а человек который их дарит 😁 ", - в своем стиле пошутила Леся.

В комментариях мнения поклонников о новых фото телеведущей разделились: многие сделали Никитюк комплименты, но были и такие, кто писал о "переделанной" внешности Леси.

"Уже от Леси ничего не осталось.... простите за откровенность", " Лесюня, Вы очень красивая девушка... хороша, с чувством юмора, с ясным личиком, с красивым телом... не увеличивайте больше свои прекрасные уста... зачем оно Вам вообще было пробовать те тренды на себе?))) все же будо хорошо со всем... ❤️ ",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Никитюк в узком костюмчике показала украинскую красоту на фоне африканского пейзажа: жаркие кадры.

Напомним, что новая звезда "Маски" Елка заставила украинцев теряться в догадках: "Ефросинина или Леся Никитюк".

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