55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая привыкла участвовать в разных мероприятиях, порадовала стильным образом на вечере.

Обычно на своей странице в социальной сети Инстаграм 55-летняя актриса Ольга Сумская показывает много разных кадров из съемок и театра, где часто выступает. Причем нередко исполнительница показывает и то, как ухаживает за собой.

Поэтому довольно эффектными кадрами остаются те, на которых Ольга демонстрирует свои образы во всей красе. В красном платье макси-длинны Ольга выглядела заметно моложе обычного.

Посещая мероприятие, Ольга также выбрала для образа минимум украшений, распустила волосы и сделала аккуратный вечерний макияж.

Стоит отметить, что на фото Сумская была сильно похожа на свою старшую дочку Антонину Паперную.

Ольга Сумская является актером театра и кино, радуя украинцев своей игрой почти 40 лет. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга показала себя и котика. Звезда записывала сторис, обращаясь к фанатам.

"К нам случайно попал маленький красавчик, котик Андрюши и Насти Бедняковых. Да, мой зайчик, мы сейчас пойдем отдадим. Не хочется", - сказала Оля.

Напомним, Ольга Сумская в стильном костюме расцвела рядом с Борисюком, поразив моложавым видом

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