Обычно на своей странице в социальной сети Инстаграм 55-летняя актриса Ольга Сумская показывает много разных кадров из съемок и театра, где часто выступает. Причем нередко исполнительница показывает и то, как ухаживает за собой.
Поэтому довольно эффектными кадрами остаются те, на которых Ольга демонстрирует свои образы во всей красе. В красном платье макси-длинны Ольга выглядела заметно моложе обычного.
Посещая мероприятие, Ольга также выбрала для образа минимум украшений, распустила волосы и сделала аккуратный вечерний макияж.
Стоит отметить, что на фото Сумская была сильно похожа на свою старшую дочку Антонину Паперную.
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Ольга Сумская является актером театра и кино, радуя украинцев своей игрой почти 40 лет. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Ольга показала себя и котика. Звезда записывала сторис, обращаясь к фанатам.
"К нам случайно попал маленький красавчик, котик Андрюши и Насти Бедняковых. Да, мой зайчик, мы сейчас пойдем отдадим. Не хочется", - сказала Оля.
Напомним, Ольга Сумская в стильном костюме расцвела рядом с Борисюком, поразив моложавым видом
А еще Politeka писала, что 55-летняя Сумская засмотрелась на австралийских красавцев, поделившись жаркими фото
Также Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская показала экстремальные забавы с мужем и дочкой