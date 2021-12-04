Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась жаркими снимками с настоящими красавцами, которые не только обладают идеальными телами, но и занимаются важными проблемами.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя артистка поделилась вдохновляющим постом на своей странице в Инстаграм. Сумская решила показать украинцам эффектную акцию австралийских пожарных, которые уже не первый год привлекают внимание к проблеме бездомных животных.

Борцы с огнем из Австралии раз в год выпускают календарь, на котором позируют без рубашек, демонстрируя идеальные кубики пресса и накачанные руки. Рядом с красавцами можно увидеть братьев наших меньших. Деньги, полученные от продажи этих календарей, направляются в местные приюты для животных.

Сумская явно оказалась под впечатлением от этой акции.

«Делюсь ежегодным календарем австралийских пожарных! Хороший пример отношения к беспризорным животным! Календарь получился уже двадцать девятым тиражом! А все собранные средства от продажи передают приютам для животных!», - написала актриса.

Она опубликовала фото некоторых пожарных с животными.

Украинцы не смогли пройти мимо.

«Где купить», «Вот это красавцы», «Красивые парни и собаки», «Хочу себе такой календарь», «Ох и Оля!», «Ой какой котик», «А почему бы нашим звездам шоу-бизнеса что то подобное не сделать и передать приютам вырученные средства», «Смотрю на них и хочется сделать пожар», - пишут люди.

Напомним, 55-летняя Сумская показала экстремальные забавы с мужем и дочкой.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась элитными домашними любимцами, редкие кадры.

Также Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская обнародовала редкие кадры с дочерью, которая живет не в Украине.