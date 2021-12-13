Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Сумская поделилась семейным кадром. Актриса очень часто работает вместе с мужем. Пара играет в одних и тех же спектаклях, поэтому даже на гастроли иногда ездит вместе.
В этот раз они засветились на работе при полном параде, впечатлив стильным видом.
«А вы уже елку поставили? Мы с @vitaliyborysyuk обычно 31-го», - подписала фото звезда.
В комментариях звездной паре оставили массу теплых слов. Также поклонники стали рассказывать о своих традициях.
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«Мы всегда ставим и наряжаем только 31 под новогодние мультики. Это традиция», «Вы очень красивая пара! С наступающими Вас праздниками! Всем Здоровья и еще раз здоровья!», «Какие красивые, вам подходит этот цвет», «Очень хорошие», «Вы очаровательны!», «З1 поздно, весь в погоне, «успеть» нужно раньше, чтобы насладиться», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Сумская удивила снимком с матерью, которой почти 90 лет: "Величество".
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