Украинская актриса Ольга Сумская, славу которой принесла главная роль в "Роксолане", взбудоражила публику своей новой работой.
Так, 55-летняя Сумская снялась в фильме Владимира Остапчука (ведущего шоу "Маска" и "Співають всі"), пробующего свои силы в качестве продюсера. Звезда сделала анонс премьеры фильма "Любовь и блогеры" в своем Инстаграм, передает Рoliteka.net.
"Друзья! Наша суперовая комедия «ЛЮБОВЬ И БЛОГЕРЫ» с 20 января во всех кинотеатрах страны! Верю, что наша веселая история, объединившая талантливых актеров и популярных блогеров вместе с молодыми, успешными продюсерами Евгением Таллером и Владимиром Остапчуком, и @bloggers_cinema подарит вам, друзья, максимум позитива!🤩 Ждем вас, дорогие наши зрители, в Новом 2022 году всей семьей на нашей премьере! 🎬✋🏻❤️#украинское кино", - сообщила Сумская.
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"💖 Оля, Вы очаровательны! Обязательно просмотрю этот фильм!💖🌹👍👏"
"Оля, ты как завела, очаровала, класс ❤️🔥"
"Жаль, что снимается Остапчук, жду Вас и в других кинолентах, для большого экрана ❤️🙌"
"Как можно смотреть этого, простите за такое слово, "ничтожного" Остапчука!!!"
Ольга Сумская примерила в новом фильме образ "мадам из 90-х": объемный парик и синее платье с крупной брошью. Не меньшего внимания достоин макияж. На лице актрисы насыщенные синие тени в тон к платью и розовая помада. Звезда сыграла директора клуба госпожу Тамару из вымышленного города Кагаплык.
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