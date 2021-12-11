Украинская актриса Ольга Сумская, славу которой принесла главная роль в "Роксолане", взбудоражила публику своей новой работой.

Так, 55-летняя Сумская снялась в фильме Владимира Остапчука (ведущего шоу "Маска" и "Співають всі"), пробующего свои силы в качестве продюсера. Звезда сделала анонс премьеры фильма "Любовь и блогеры" в своем Инстаграм, передает Рoliteka.net.

"Друзья! Наша суперовая комедия «ЛЮБОВЬ И БЛОГЕРЫ» с 20 января во всех кинотеатрах страны! Верю, что наша веселая история, объединившая талантливых актеров и популярных блогеров вместе с молодыми, успешными продюсерами Евгением Таллером и Владимиром Остапчуком, и @bloggers_cinema подарит вам, друзья, максимум позитива!🤩 Ждем вас, дорогие наши зрители, в Новом 2022 году всей семьей на нашей премьере! 🎬✋🏻❤️#украинское кино", - сообщила Сумская.

Пользователи кинулись комментировать:

"💖 Оля, Вы очаровательны! Обязательно просмотрю этот фильм!💖🌹👍👏"

"Оля, ты как завела, очаровала, класс ❤️🔥"

"Жаль, что снимается Остапчук, жду Вас и в других кинолентах, для большого экрана ❤️🙌"

"Как можно смотреть этого, простите за такое слово, "ничтожного" Остапчука!!!"

Ольга Сумская примерила в новом фильме образ "мадам из 90-х": объемный парик и синее платье с крупной брошью. Не меньшего внимания достоин макияж. На лице актрисы насыщенные синие тени в тон к платью и розовая помада. Звезда сыграла директора клуба госпожу Тамару из вымышленного города Кагаплык.

Напомним, Ольга Сумская приголубила чужого Максика и не захотела отдавать: "Мой..."

А еще Politeka писала, Сумская удивила кадром с мамой, которой уже почти 90 лет: "Величество украинской женской красоты"

Также Politeka сообщала, что ведущий «Маски» Остапчук ошеломил неожиданным талантом: «Суету навести охота?»