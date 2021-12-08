55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская записала новые сторис, в которых не захотела отдавать чужого Максика

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является актером театра и кино, радуя украинцев своей игрой почти 40 лет. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга показала себя и котика. Звезда записывала сторис, обращаясь к фанатам.

"К нам случайно попал маленький красавчик, котик Андрюши и Насти Бедняковых. Да, мой зайчик, мы сейчас пойдем отдадим. Не хочется", - сказала Оля.

На втором сторис уже кот был с мужем Ольги - Виталием.

"Виталька, ну что, он к тебе пригрелся? Моторчик включился", - сказала Оля, когда кот замурчал.

На последнем сторис малыша показали во всей красе крупным планом.

"Андрюша, Настя, ваш Максик пригрелся!", - написала Сумская, обращаясь к коллеге - актеру Андрею Беднякову и его жене.

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