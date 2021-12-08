55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская записала новые сторис, в которых не захотела отдавать чужого Максика
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является актером театра и кино, радуя украинцев своей игрой почти 40 лет. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Ольга показала себя и котика. Звезда записывала сторис, обращаясь к фанатам.
"К нам случайно попал маленький красавчик, котик Андрюши и Насти Бедняковых. Да, мой зайчик, мы сейчас пойдем отдадим. Не хочется", - сказала Оля.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
"Холостячка" Огневич объяснила, почему выбрала именно Задворного: "После того, как выключили камеры..."
Надя Дорофеева повторила известный образ Анджелины Джоли, впечатлив Дантеса: «Это кто такая?»
Хименес-Браво больше не живет один, судья "Мастер Шеф" в восторге: "Как хорошо, когда..."
Фото юной Анджелины Джоли и ее дочери Шайло вызвали бурные споры: "Больше от Питта в девочке"
На втором сторис уже кот был с мужем Ольги - Виталием.
"Виталька, ну что, он к тебе пригрелся? Моторчик включился", - сказала Оля, когда кот замурчал.
На последнем сторис малыша показали во всей красе крупным планом.
"Андрюша, Настя, ваш Максик пригрелся!", - написала Сумская, обращаясь к коллеге - актеру Андрею Беднякову и его жене.
Напомним, Ольга Сумская в стильном костюме расцвела рядом с Борисюком, поразив моложавым видом
А еще Politeka писала, что 55-летняя Сумская засмотрелась на австралийских красавцев, поделившись жаркими фото
Также Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская показала экстремальные забавы с мужем и дочкой