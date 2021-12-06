Відома телеведуча і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала кухонний аксесуар, який може стати чудовим подарунком до свят.

Як повідомляє Politeka.net, відома телезірка, кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

В новій публікації вона показала кухонні дощечки з каменю.

«Вони функціональні — вирішують питання гігієнічної обробки продуктів та замінюють гору дощечок, адже підходять абсолютно для всіх продуктів. До того ж не вбирають запахів, не туплять ножі та служать аж до 15 років. Хіба не ідеальний подарунок для мами, сестри, подруги або ж для самих себе?», - зазначила Мартиновська.

«Ах, Оля, вони дуже гарні. Але ціна!!! Це пів моєї зарплатні», - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свою дочку-модницю від чоловіка, з яким розлучилася: "Ой, красива, клас".

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