Участница "Україна має талант" поразила судей шоу своей самоуверенностью и отсутствие вокального таланта.

Как сообщает Politeka.net, на сцену шоу "Україна має талант" вышла участница Елена Чепурная и поразила судей своей самоуверенностью, а вот вокал ее подвел (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Участница мило общалась с судьями, рассказывала о своей авторской песне на сцене шоу, а также о саморазвитии и таланте. И все было хорошо, но только до того момента, пока она не начала петь. Первым красную кнопку нажал Сергей Притула, который не выдержал пения девушки, затем он начал просить своих коллег тоже нажать на кнопку, чтобы остановить выступление участницы.

Однако, даже три красных креста и выключенная фонограмма не остановили Елену, она продолжила петь уже без музыкального сопровождения. "Вам нужно, сто процентов, открывать курсы оп самоуверенности, но вы плохо поете", - прокомментировал выступление участницы Евгений Кот.

"Я не верю, что в вашем окружении никто вам не сказал: "Елена, не твое". Вы не умеете петь", - высказал свое мнение Сергей Притула.

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