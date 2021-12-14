Выступление парня с редким даром на сцене "Україна має талант" шокировало всех судей шоу опасными трюками, а Евгений Кот даже нажал золотую кнопку.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу "Україна має талант" на You Tube опубликовали выступление парня с необыкновенно гибким телом Михаила Макарова в восьмом выпуске (видео в конце). Михаил, который в 2018 году стал чемпионом мира в жанре "Экспериментальный танец", заставил судей ахнуть и выполнил трюки, которые не может повторить никто в мире.

После выступления парня, судьи были шокированы и спросили, есть ли в арсенале Михаила еще трюки, чтобы удивить зрителей.

"Ради того, чтобы стать чемпионом мира, я свернул себе шею. Как вы думаете, что я смогу сделать, что стать победителем "Україна має талант"?", - с улыбкой ответил парень.

После этих слов Евгений Кот нажал "золотую кнопку", которая отправила Михаила Мкарова сразу в финал.

"Мальчишка ВАУ, молодчина. А Притула С. Д. прямо вылетел из-за стола. Браво", "Мишка - это феноменальный человек, и я более чем уверен, что в этом году он будет победителем УМТ", "Очень крутое выступление 🔥🔥🔥 сколько труда нужно чтобы этому научится а вообще это дар с выше 👏👏👏 удачи тебе", "Все больше удивляет сколько в Украине талантливых людей, а еще больше – что о них никто не знает.", "Стремно, но уникально 😅 высшее искусство всегда за пределами реальности", - написали зрители шоу.

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