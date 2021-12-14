Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук, выходя на сцену проекта, побывал в самых разнообразных образах. А вот в полуфинале шоумен удивит всех, примерив на себя роль Фредди Меркьюри. Фотоколлаж со снимками Вовы и Фредди опубликовали на странице шоу в Instagram.

Надо сказать, что схожесть украинского телеведущего и кумира миллионов из группы Queen просто поразительная. Особенно учитывая тот факт, что Остапчук нарядился в идентичный наряд с белыми штанами и яркой желтой куртке на застежках, и прилепил себе усы. Выглядит он очень похожим на Фредди.

В подписи к фотоколлажу привели слова Владимира о Меркьюри: "Это один из двух моих любимых образов и последнее грандиозное перевоплощение второго сезона, ведь первый и последний выпуск – это более классическая история. В полуфинале зрителей ждут такие страсти и неожиданности, что Фредди и не снилось. Будет по-настоящему горячо! – заявил Остапчук.

Напомним, Ведущий "Маски" Остапчук в костюме стиляги показал, как подпаивает жену: "Сегодня намечается…".

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