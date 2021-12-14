Как передает Politeka.net, Артур Логай опубликовал радостное фото, но его рассказ был совсем не радостным.
«Это я улыбаюсь сегодняшнему дню, несмотря на то, что выходя из комнаты поскользнулся и, чтобы не упасть, «схватился» челюстью за косяк двери. Челюсть на месте. Потом собрался выезжать на встречу и оказалось, что нет ключей от машины. Через полтора часа ключи нашлись, правда, в другом конце города. Вот я и улыбаюсь, только догадываясь, какие ещё сюрпризы готовит этот день», - поделился Логай.
В комментариях ему оставили массу слов поддержки.
«Будьте здоровы... удачи!», «Ангел Ваш не дремлет!», «А Бог предохраняет вас от чего-то плохого, ничего не происходит просто так», «Удачи, жду новых сериалов», «Артур, вы Красавчик. Молодец», - пишут пользователи сети.
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