Актор Артур Логай, який переміг в останньому сезоні шоу" Танці з зірками " з партнеркою Ганною Кареліною, розповів про скандали під час зйомок.

Як пише Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Зірка знявся в декількох картинах, а також новому серіалі "Моя улюблена страшко". Також актор прийняв учавствие в шоу" Танці з зірками", де йому вдалося перемогти разом з Ганною Кареліною. На нових сторіс Артур розповів, як проходять зйомки проектів.

"Питання про мене", - запропонував поговорити Логай.

"Як проходить зйомки серіалів? Чи бувають якісь конфлікти або тому подібне на них?",- поставив питання фанат.

"Взагалі це магічний процес. Я дуже люблю зйомки в кіно, але як і скрізь і в кіно працюють теж люди і буває по-різному. Бувають конфлікти. Буває, ч то їх не буває", - відповів Артур Логай на питання, яке йому поставив один з фанатів в сторіс.

Нагадаємо, актор і екс-учасник "Танців з зірками" Суровцев зізнався, чому не привітав Логая

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А ще Politeka писала, що Логай назвав ім'я того, хто не привітав його з перемогою на "Танцях з зірками"



