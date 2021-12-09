Відомий актор Артур Логай переміг у п'ятому сезоні шоу "Танці з зірками", тому його популярність в соцмережах зросла, а він відповідає на питання шанувальників.

Артур Логай регулярно спілкується з шанувальниками в сторіс Instagram, передає Politeka.net. Користувачі Мережі мають можливість задати акторові будь-яке питання, багато з яких стосуються "Танців з зірками".

Зокрема, цього разу шанувальники поцікавилися у зірки, чи є бажання займатися танцями далі.

"Поки що у мене пауза від усіх фізичних активностей, ось до кінця цього тижня, а з нового тижня я почну просто займатися загально фізичною підготовкою. Повернуся до тренувань боксу, дуже сподіваюся на це", - розповів Артур Логай.

Також артиста попросили поділитися своєю найзаповітнішою мрією.

"Ось це ось зараз взяв і розповів свою найзаповітнішу мрію - вона ж заповітна! Нехай поки заповітна тут побуде, поки не скажу", - з сарказмом відповів Артур Логай, показуючи в район серця.

До слова, на початку своєї кар'єри артист взяв участь у шоу "Х-Фактор". За словами актора, він абсолютно не шкодує про це.

"Це ж такий крутий досвід, таке круте шоу. За фактом це початок всього для мене", - відповів Артур Логай.

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