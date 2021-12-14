Как передает Politeka.net, в Инстаграм 38-летний Дзидзьо засветился в строгом костюме. Рядом с ним стояла телеведущая Леся Никитюк, которую он обнял, а также известный певец Александр Пономарев. Судя по всему, вместе артисты будут участвовать в новом проекте, который стартует на телеканале «Украина».
«Скоро премьера», - коротко подписал фото артист, заинтриговав своих поклонников.
В комментариях ему оставили массу слов и отзывов.
«Это будет невероятное шоу», «Великолепная тройка», «Какие же вы хорошие. Те, кого я очень люблю и уважаю», «Да, мы ждем!», «Леся красавица среди холостяков», - пишут пользователи сети.
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Не смогла сдержать эмоций экс-жена артиста, певица Slavia, которую зацепило фото.
«Как нарисованный», - написала она.
Отметим, что Slavia и Дзидзьо недавно встречались за ужином, о чем артистка рассказала у себя в социальных сетях.
Напомним, что Дзидзьо удивил поведением с Поляковой, кадры: "Оля, закрой уши".
Как сообщала Politeka, Slavia призналась, зачем встретилась с экс-мужем Dzidzio: "А как же клятва...".
Также Politeka писала, что Пономарев показал, как преобразился Дзидзьо: «Заказывайте…».