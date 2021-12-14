Украинский исполнитель и продюсер Дзидзьо, который является одним из детективов шоу "Маска", заинтриговал зрителей появлением в необычной компании.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 38-летний Дзидзьо засветился в строгом костюме. Рядом с ним стояла телеведущая Леся Никитюк, которую он обнял, а также известный певец Александр Пономарев. Судя по всему, вместе артисты будут участвовать в новом проекте, который стартует на телеканале «Украина».

«Скоро премьера», - коротко подписал фото артист, заинтриговав своих поклонников.

В комментариях ему оставили массу слов и отзывов.

«Это будет невероятное шоу», «Великолепная тройка», «Какие же вы хорошие. Те, кого я очень люблю и уважаю», «Да, мы ждем!», «Леся красавица среди холостяков», - пишут пользователи сети.

Не смогла сдержать эмоций экс-жена артиста, певица Slavia, которую зацепило фото.

«Как нарисованный», - написала она.

Отметим, что Slavia и Дзидзьо недавно встречались за ужином, о чем артистка рассказала у себя в социальных сетях.

Напомним, что Дзидзьо удивил поведением с Поляковой, кадры: "Оля, закрой уши".

Как сообщала Politeka, Slavia призналась, зачем встретилась с экс-мужем Dzidzio: "А как же клятва...".

Также Politeka писала, что Пономарев показал, как преобразился Дзидзьо: «Заказывайте…».