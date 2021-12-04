Артист Дзідзьо, який є одним з детективів шоу" Маска", здивував поведінкою на проекті.
Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - популярне українське шоу. У проекті виступають українські знаменитості під масками, а зіркові детективи намагаються з упізнати. В українській адаптації шоу вгадувати масок стали Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) і Дзідзьо (Михайло Хома). На сторінці проекту показали саме Михайла, який радує своєю життєрадісністю.
Людина-вихідний. Людина-орекст. Людина вміє рахувати. Людина-борода", - було написано на відео.
На відео Дзідзьо запалював і розважався серед суддів проекту
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"Ваші оплески, будь ласка, невгамовний DZIDZIO у шоу МАСКА!
Людина-оркестр і людина-борода нашого шоу", - було написано під відео.
"Оля, закрий вуха", - сказав артист у ролику, звертаючись до Полякової.
Фанати подивилися відео сотні разів і не писали Коментарі.
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