Артист Дзідзьо, який є одним з детективів шоу" Маска", здивував поведінкою на проекті.

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" - популярне українське шоу. У проекті виступають українські знаменитості під масками, а зіркові детективи намагаються з упізнати. В українській адаптації шоу вгадувати масок стали Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Винник, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) і Дзідзьо (Михайло Хома). На сторінці проекту показали саме Михайла, який радує своєю життєрадісністю.

Людина-вихідний. Людина-орекст. Людина вміє рахувати. Людина-борода", - було написано на відео.

На відео Дзідзьо запалював і розважався серед суддів проекту

"Ваші оплески, будь ласка, невгамовний DZIDZIO у шоу МАСКА!

Людина-оркестр і людина-борода нашого шоу", - було написано під відео.



"Оля, закрий вуха", - сказав артист у ролику, звертаючись до Полякової.

Фанати подивилися відео сотні разів і не писали Коментарі.

Нагадаємо, Олег Винник з Каменських та іншими детективами влаштували ефектні танці на шоу "Маска"

А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова і DZIDZIO раптово вирішили представити на шоу «Маска» свій союз

Також Politeka писала, що Кума Дзідзьо Цибульська вразила ефектним перевтіленням у Фріду Кало



