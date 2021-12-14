Как передает Politeka.net, 44-летняя Камалия впечатлила формами в обтягивающем ярком платье, которое она приготовила для съемок. Она прогулялась по коридору, виляя бедрами и хвастаясь отменной фигуркой. Платье с разрезом до бедра открыло стройные ножки артистки, а красивые рукава придали образу новогоднего шарма.
«Готовимся к Новому году на @m1ukraine», - подписала видео звезда.
В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.
«Что-то не получается», «Красотка», «Огонь», «Бриллиант», «Конечно, фигура Камалии космос, ни у одной артистки нет такой!», «Выглядите превосходно», «Такая красивая и обворожительная», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Камалию называют одной из самых богатых певиц Украины из-за того, что с 2003 года она замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Муж всячески поддерживает карьеру звездной жены.
Напомним, что Камалия кардинально изменила имидж, красотку не узнать: "Начинаем наш полет".
Как сообщала Politeka, Камалия призналась, из-за чего проспала практически целый день: "Еле проснулась".
Также Politeka писала, что Камалия показала новогодние декорации: "Елка роскошная".