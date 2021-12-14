Самая богатая певица Украины Камалия, которая недавно записала новогоднюю песню, впечатлила ярким образом на съемках новогодних программ.

Как передает Politeka.net, 44-летняя Камалия впечатлила формами в обтягивающем ярком платье, которое она приготовила для съемок. Она прогулялась по коридору, виляя бедрами и хвастаясь отменной фигуркой. Платье с разрезом до бедра открыло стройные ножки артистки, а красивые рукава придали образу новогоднего шарма.

«Готовимся к Новому году на @m1ukraine», - подписала видео звезда.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.

«Что-то не получается», «Красотка», «Огонь», «Бриллиант», «Конечно, фигура Камалии космос, ни у одной артистки нет такой!», «Выглядите превосходно», «Такая красивая и обворожительная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Камалию называют одной из самых богатых певиц Украины из-за того, что с 2003 года она замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Муж всячески поддерживает карьеру звездной жены.

Напомним, что Камалия кардинально изменила имидж, красотку не узнать: "Начинаем наш полет".

Как сообщала Politeka, Камалия призналась, из-за чего проспала практически целый день: "Еле проснулась".

Также Politeka писала, что Камалия показала новогодние декорации: "Елка роскошная".