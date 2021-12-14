Как передает Politeka.net, 39-летний Влад Яма поделился в Инстаграм милым семейным снимком. На фото он позировал на подиуме вместе со своей семьей. Все они были одеты в радужную спортивную одежду. Выглядела звездная семейка очень счастливой.
«Не важно где, важно с кем! А сейчас мы дома ещё», - подписал фото Влад Яма.
В комментариях хореографу и его семье оставили массу приятных слов.
«Супер радужная семейка!», «Какие яркие», «Горжусь вами, берегите себя и семью», «Красивое фото», «Завидую по-доброму», «Классные и яркие фото», «Удивительные и яркие!», «Какие крутые», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Влад Яма очень много времени проводит со своей семьей. Они любят вместе путешествовать и устраивать тематические фотосессии. Также парочка нередко вместе участвует в рекламных кампаниях.
Напомним, что Влад Яма после семейного праздника попал на операцию: "Шумно отгуляли...".
Как сообщала Politeka, Влад Яма показал лицо после операции: "К хирургу...".
Также Politeka писала, что Влад Яма не показывает половину лица из-за операции: "Спасибо, что переживаете".