Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма впечатлил ярким луком, засветившись вместе со своей женой Лилией и маленьким сыном.

Как передает Politeka.net, 39-летний Влад Яма поделился в Инстаграм милым семейным снимком. На фото он позировал на подиуме вместе со своей семьей. Все они были одеты в радужную спортивную одежду. Выглядела звездная семейка очень счастливой.

«Не важно где, важно с кем! А сейчас мы дома ещё», - подписал фото Влад Яма.

В комментариях хореографу и его семье оставили массу приятных слов.

«Супер радужная семейка!», «Какие яркие», «Горжусь вами, берегите себя и семью», «Красивое фото», «Завидую по-доброму», «Классные и яркие фото», «Удивительные и яркие!», «Какие крутые», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Влад Яма очень много времени проводит со своей семьей. Они любят вместе путешествовать и устраивать тематические фотосессии. Также парочка нередко вместе участвует в рекламных кампаниях.

Напомним, что Влад Яма после семейного праздника попал на операцию: "Шумно отгуляли...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма показал лицо после операции: "К хирургу...".

Также Politeka писала, что Влад Яма не показывает половину лица из-за операции: "Спасибо, что переживаете".