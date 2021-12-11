Відомий хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу "Танці з зірками", після сімейного свята готується до операції.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Також у хореографа є дружина - Лілія.

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Влад Яма показав свого 6-річного сина Леона. Нещодавно артист відзначав сімейне свято - День народження сина, і вирішив привітати його також в соціальній мережі та показати його фото.

"Позавчора ми шумно відгуляли 6-річчя цього красеня (за красу спасибі Лілі).



Не віриться, але ти вже майже школяр... Скоро будуть яскраві фотки зі свята, а поки просто скажу: Леон, до сліз тебе люблю.



Ми з мамою зробимо все і навіть більше, щоб ти був щасливий, синку!", — привітав сина Влад Яма.

Однак, не все так гладко. Після свята хореограф відправився до стоматолога, і йому належить операція.

"Їду до стоматолога. Має бути операція. Обіцяють, що не відчую", - розповів Влад Яма.

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