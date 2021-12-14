Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Ирины Сопонару появилось фото, где она козырнула стройной фигуркой рядом с подружкой. Сопонару была одета в модную короткую юбку и топ, которые были покрыты перьями. Короткая стрижка эффектной блондинки придала образу особой дерзости, а яркий макияж добавил праздничного настроения образу. Особое внимание привлекла загорелая кожа актрисы.
В руках девушки держали бокалы с шампанским. Выглядели они невероятно.
«Смотрим, как горят дедлайны», - шутливо подписала фото звезда.
В комментариях красоткам оставили массу приятных слов.
«Ээээй!», «Ира, я тебя люблю», «Самые лучшие», «Классные», «Красотки», «Какие вы милые», «Ира, вам очень идет эта прическа. Просто бомба», «Какой крутой наряд. Загляденье», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что недавно Ирина Сопонару решилась обрезать свои длинные волосы. Красотка кардинально сменила имидж.
Напомним, что Сопонару очаровала смелой сменой имиджа: «Мы разные, но…».
Как сообщала Politeka, Сопонару ошеломила внешностью в новом образе: «Куколка».
Также Politeka писала, что Сопонару восхитила украинцев фигуркой: "Какая хрупкая...".