Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Ирины Сопонару появилось фото, где она козырнула стройной фигуркой рядом с подружкой. Сопонару была одета в модную короткую юбку и топ, которые были покрыты перьями. Короткая стрижка эффектной блондинки придала образу особой дерзости, а яркий макияж добавил праздничного настроения образу. Особое внимание привлекла загорелая кожа актрисы.

В руках девушки держали бокалы с шампанским. Выглядели они невероятно.

«Смотрим, как горят дедлайны», - шутливо подписала фото звезда.

В комментариях красоткам оставили массу приятных слов.

«Ээээй!», «Ира, я тебя люблю», «Самые лучшие», «Классные», «Красотки», «Какие вы милые», «Ира, вам очень идет эта прическа. Просто бомба», «Какой крутой наряд. Загляденье», - пишут пользователи сети.

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Ирина Сопонару

Отметим, что недавно Ирина Сопонару решилась обрезать свои длинные волосы. Красотка кардинально сменила имидж.

ирина сопонару

Напомним, что Сопонару очаровала смелой сменой имиджа: «Мы разные, но…».

Как сообщала Politeka, Сопонару ошеломила внешностью в новом образе: «Куколка».

Также Politeka писала, что Сопонару восхитила украинцев фигуркой: "Какая хрупкая...".