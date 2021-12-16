Как сообщает Politeka.net, молодой украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский удивил и встревожил поклонников откровением в своем Instagram. Парень опубликовал загадочное фото, а в подписи к нему рассказал, что бегает по врачам, в попытках выяснить, что с ним происходит.
По словам Сергея, он как мужчина, откидывал тот факт, что у него может случится эмоциональное выгорание. Однако, это все же произошло с ним. "Уже 1,5 месяца я хожу по врачам, сдаю разные анализы, лечу какие-то непонятные болезни, которых раньше у меня и не было. Где-то месяц я живу без нормального сна!", - рассказывает певец.
По его словам, ему сложно собрать себя в кучу, в голову лезут мысли о том, что в свои 26 лет он ничего не достиг.
"Я устал! Физически и эмоционально. Страшно ли это? Очень! Я боялся признаться в этом, потому что не привык быть ослабленным! Но здесь уже не тот вариант. Я не хочу к себе жалости! Просто хочу, чтобы и вы этого не боялись! С такими проблемами следует бороться", - подытожил Лазановский.
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