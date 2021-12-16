Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря своей победе в проекте "Співають всі". Хоть певцу всего 16 лет, однако, он превзошел многих участников и поразил своим искренним выступлением и талантом.

Так, на этот раз победитель проекта "Співають всі" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Муаяд Абдельрахим активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопрос. Пользовательница сети обратилась к нему, и спросила, кого он считает топовым артистом в Украине. Муаяд Абдельрахим выделил свой Топ-4.

"Монатик Тина Кароль Wellboy Артем Пивоваров", — ответил Муаяд Абдельрахим.

Напомним, недавно 16-летний артист выпустил новую песню "Лунапарк".

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