Украинцы раскритиковали новый состав тренеров "Голосу країни", в который вошли Алексей Потапенко (Потап), Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук из "Океан Эльзы".

Как пишет Politeka.net, украинцы в ожидании нового сезона шоу "Голос країни", которое уже скоро снова вернется на экраны украинских телезрителей. А пока на страничке в Инстаграм шоу продолжают подогревать публику, выпуская бэкстейдж проморолика к новому сезону.

На видео были судьи, которые участвовали в съемке. Также можно увидеть Катю Осадчую и Юрия Горбунова.

"Еще больше бэкстейджа со съемок проморолика для нового сезона "Голоса страны", - было написано под видео.

"Класс, будем ждать", "Нет, нет. Не Полякова, через нее смотреть не буду супер наглая и невоспитанная", "Улыбка Славы, любовь", "Через Полякову смотреть нет желания, какая-то невоспитанная вульгарная деревенская баба, что язык за зубами не может удержать", "Зря взяли Полякову,Маску не смотрела из-за её криков,теперь и Голос не посмотришь. Научили б её,как нужно вести на ТВ что ли", Вопрос к господину Завадюку - почему нет тренировок, которые поют украинские песни, кроме Вакарчука? Вас несет не в ту сторону, Танцы со звездами уже полетели ко всем чертям, потому что ни кого не интересует кто с кем разошелся - сошелся, да сколько роз стоит тарелка борща для мужчины. Мы, зрители, хотим видеть, как талантливые украинские певцы ищут новые таланты, а вместо этого нам предлагают три русскопоющих тренера".

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