Известный продюсер и артист Потап (Алексей Потапенко) рассыпался в комплиментах перед новым тренером шоу "Голос країни".
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.
Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап завалил комплиментами известную певицу и свою коллегу по "Голосу країни" Ольгу Полякову.
"Поразительная особа, которая добилась всего сама, своим трудом, открытостью и желанием сделать мир красивее, ярче и веселее - Оля Полякова. Она выпустила книгу для всех девочек и мальчиков. Это безумно интересно. Хочу, чтобы мне автор сам подписал", — завалил комплиментами Потап.
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"Хорошо, Лёшенька. Я подпишу тебе, напишу от автора. Читаешь сам и своей взрослой девочке перепродашь", — пошутила Ольга Полякова.
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