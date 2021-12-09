Известный продюсер и артист Потап (Алексей Потапенко) рассыпался в комплиментах перед новым тренером шоу "Голос країни".

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап завалил комплиментами известную певицу и свою коллегу по "Голосу країни" Ольгу Полякову.

"Поразительная особа, которая добилась всего сама, своим трудом, открытостью и желанием сделать мир красивее, ярче и веселее - Оля Полякова. Она выпустила книгу для всех девочек и мальчиков. Это безумно интересно. Хочу, чтобы мне автор сам подписал", — завалил комплиментами Потап.

"Хорошо, Лёшенька. Я подпишу тебе, напишу от автора. Читаешь сам и своей взрослой девочке перепродашь", — пошутила Ольга Полякова.

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