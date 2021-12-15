Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим ответил на обвинения одного из пользователей Сети, в свою очередь другие также за него заступились.

16-летний Муаяд Абдельрахим завоевал победу в первом сезоне шоу "Співають всі", в результате он получил 500 тысяч гривен, сообщает Politeka.net. Деньги несовершеннолетний артист решил направить на развитие творчества.

Недавно Муаяд записал и выпустил новую песню, которая даже прозвучит в одной из украинских кинолент.

"МОЯ ПЕСНЯ ПОЯВИТСЯ В ФИЛЬМЕ "ЛЮБОВЬ И БЛОГЕРЫ"😱🎥 У меня до сих пор шок!!! Песня "Лунапарк" зазвучит в фильме @bloggers_cinema 🤩", - написал артист.

За пять часов пост собрал много лайков и комментариев. Пользователи Сети поздравляли певца с таким событием. Однако были и те, кто напомнили - песню "Лунапарк" раньше исполняла Мика Ньютон.

"Это песня @mikanewton, а не твоя 🙈... Называть песню, которую написал не ты, своей песней, это адский бред. Сказал бы «мой кавер на песню @mikanewton», и не было бы никаких вопросов, зачем же так откровенно врать", - написал пользователь.

"Мне дали права на ремейк, исполнение и ротацию. А зависть - плохое чувство😀", - ответил Муаяд и его поддержали другие пользователи Сети, мол молодой артист дал "вторую" жизнь песне.

Напомним, победитель "Співають всі" Муаяд огорчил своих поклонников печальным известием

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