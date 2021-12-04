Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал себя во время вдохновения - поклонники написали много приятного молодому артисту.
После победы на шоу "Співають всі" 16-летний Муаяд Абдельрахим стал завоевывать популярность в Сети, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу юного дарования подписаны более 9000 подписчиков. Артист делится с поклонниками разными фото и мыслями.
В частности, на новом кадре артист показал себя во время вдохновения, именно так он подписал снимок, на котором позировал с микрофоном.
За час публикация собрала много лайков и комментариев.
"Творец 😍", "Замечательный 😍🔥", "Такой творческий, маленький гений. 🔥😍", "Такой прекрасный!😍", "Какой красивый😍😍🔥", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Муаяд Абдельрахим победил в первом сезоне "Співають всі" и получил 500 тысяч гривен.
Певец покорил жюри шоу "Співають всі" исполнением песни «Люди, як кораблі» группы «Скрябин», которая принесла ему максимальные 100 баллов.
Деньги юный артист решил вложить у развитие сольной карьеры. В частности, для записи первой студийной песни певец потратил 3,5 часа.
Примечательно, что парень переехал из Сирии в Одессу, но также артист много бывает в Киеве по работе.
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