Олег Винник скрывает все о своей личной жизни, хотя уже давно ходят слухи о его жене и сыне, передает Politeka.net. Так, в Сети сообщают, что артист давно женат на певице и своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко), и у пары уже взрослый сын.
Более того, в одном из выпусков программы Викриття журналисты побывали в родном селе певца. Местные жители рассказали, что отгуляли пышную свадьбу Олега Винника и Таюне на два села. Торжество продолжалось около недели, и пришли около 200 гостей.
Мать и сестра певца были довольны выбором жены родственника, и тепло приняли невестку Таисию Сватко в семью.
Однако Олег Винник официально не комментирует всю эту ситуацию, считая, что артист должен радовать только своим творчеством. Хотя в новом интервью газете "ТелеНеделя" звезда решил похвастаться, какой он в любви.
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"На любви не экономлю", - такой заголовок вынесли на обложку издания.
Примечательно, что певец влюбил в себя много поклонниц, которых называют "волчицами" в честь песни "Вовчиця", ставшей настоящим хитом.
Напомним, односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы
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