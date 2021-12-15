Известный украинский певец Олег Винник работает детективом шоу "Маска", а также принимает участие и в других шоу - из-за большой популярности у него часто берут интервью, в одном из которых он поделился интересным.

Олег Винник скрывает все о своей личной жизни, хотя уже давно ходят слухи о его жене и сыне, передает Politeka.net. Так, в Сети сообщают, что артист давно женат на певице и своей бэк-вокалистке Таюне (Таисии Сватко), и у пары уже взрослый сын.

Более того, в одном из выпусков программы Викриття журналисты побывали в родном селе певца. Местные жители рассказали, что отгуляли пышную свадьбу Олега Винника и Таюне на два села. Торжество продолжалось около недели, и пришли около 200 гостей.

Мать и сестра певца были довольны выбором жены родственника, и тепло приняли невестку Таисию Сватко в семью.

Однако Олег Винник официально не комментирует всю эту ситуацию, считая, что артист должен радовать только своим творчеством. Хотя в новом интервью газете "ТелеНеделя" звезда решил похвастаться, какой он в любви.

"На любви не экономлю", - такой заголовок вынесли на обложку издания.

Примечательно, что певец влюбил в себя много поклонниц, которых называют "волчицами" в честь песни "Вовчиця", ставшей настоящим хитом.

Напомним, односельчане Винника рассказали о его роскошной свадьбе, назвав имя избранницы

Как сообщала Politeka, Олега Винника разлучили с его любимицей, такой как она больше не будет

Также Politeka писала, что Винник после отмены своих концертов объявится в "Вечернем Квартале"