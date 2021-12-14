Новогодний концерт-съемка "Квартал 95" будет идти два дня. Украинский певец Олег Винник обратился к поклонникам по этому поводу.

Как известно, Олег Винник в последние месяцы отменил все свои концерты, а некоторые перенес на весну следующего года. Причина - проблемы со здоровьем. Однако, под Новый год поклонников ждет невероятный сюрприз - Винник объявил, что примет участие в съемках праздничного "Вечернего квартала", передает Politeka.net со ссылкой на "сториз" певца в Инстаграм.

"Увидимся уже завтра 😉🎄", - сообщил Винник.

Отметим, в связи с большим ажиотажем, "Квартал 95" проведет сразу два новогодних концерта во Дворце "Украина" - 15 и 16 декабря.

В первый день зрителей ожидают музыкальные сюрпризы и неожиданные дуэты от: Мумий Тролль, Оля Полякова, Олег Винник, Иван Дорн, MOZGI и DOROFEEVA. На следующий день выступят: София Ротару, MONATIK, Тина Кароль и Антитела.

Украинцы бурно обсуждают предстоящее событие, в частности появление на одной сцене Кароль и Ротару:

"Она недавно была в Москве"

"Двойные стандарты - это позор"

"А поновее ничего нет?😮"

"Она - легенда! Она объединяет людей! Она несёт любовь! Она пробуждает веру в самые лучшие чувства! Цените ее пока она есть!"

"Вот спорить тут нет смысла. Ротару уважают и любят и в Украине, и в России, и Беларуси"

"Какие люди злые! Не хотите, не слушайте! Не приходите на концерт. Поверьте, со ста человек ничего не поменяется, Софию Михайловну любят миллионы! 🙌 Ждём 😍"

Напомним, кем был и сколько зарабатывал Винник до всеукраинской славы, в Сеть слили редкие кадры: "Если бы тогда я думал мозгами…"

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