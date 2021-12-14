Как известно, Олег Винник в последние месяцы отменил все свои концерты, а некоторые перенес на весну следующего года. Причина - проблемы со здоровьем. Однако, под Новый год поклонников ждет невероятный сюрприз - Винник объявил, что примет участие в съемках праздничного "Вечернего квартала", передает Politeka.net со ссылкой на "сториз" певца в Инстаграм.
"Увидимся уже завтра 😉🎄", - сообщил Винник.
Отметим, в связи с большим ажиотажем, "Квартал 95" проведет сразу два новогодних концерта во Дворце "Украина" - 15 и 16 декабря.
В первый день зрителей ожидают музыкальные сюрпризы и неожиданные дуэты от: Мумий Тролль, Оля Полякова, Олег Винник, Иван Дорн, MOZGI и DOROFEEVA. На следующий день выступят: София Ротару, MONATIK, Тина Кароль и Антитела.
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Украинцы бурно обсуждают предстоящее событие, в частности появление на одной сцене Кароль и Ротару:
"Она недавно была в Москве"
"Двойные стандарты - это позор"
"А поновее ничего нет?😮"
"Она - легенда! Она объединяет людей! Она несёт любовь! Она пробуждает веру в самые лучшие чувства! Цените ее пока она есть!"
"Вот спорить тут нет смысла. Ротару уважают и любят и в Украине, и в России, и Беларуси"
"Какие люди злые! Не хотите, не слушайте! Не приходите на концерт. Поверьте, со ста человек ничего не поменяется, Софию Михайловну любят миллионы! 🙌 Ждём 😍"
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