Наталья Могилевская, Оля Полякова, Злата Огневич и другие украинские звезды впечатлили экстравагантными образами для красной дорожки большого концерта «Музыкальная платформа».

Подборка ярких фотографий появилась на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Концерт уже отсняли, однако покажут его украинцам только в ночь с 31 на 1 января. В нем приняли участие многие звезды украинской эстрады, чьи наряды не могли не привлечь внимание.

Так, Оля Полякова появилась на красной дорожке в зеленом платье с леопардовым принтом, которое прикрывало только одну половину ее тела. Под ним проглядывался золотистый купальник.

В свою очередь, Могилевская пришла в красном пиджаке с эполетами и обильной вышивкой, а также черной юбке с глубоким разрезом.

Таянна Решетняк была одеты в черный костюм из топа и юбки со смелыми вырезами по бокам.

Злата Огневич позировала в мини-платье из синего бархата со спущенными лямками.

Ирина Федишин и Даша Астафьева покрасовались нарядами с перьями, а Анна Тринчер пришла в эффектном костюме со вставками ткани телесного цвета, которые сделали ее образ весьма пикантным.

Украинцы тут же принялись выбирать лучший образ.

«Такая жесть, наши певицы очень плохо одеты. Более ли менее - Даша и Оля Полякова», «Наряды шили из ламбрикенов и люстр какого-нибудь театра. Ткань экономили, чтобы всех одеть. Прикрыли что смогли», «Точно большинство нарядов сшито из штор сельского клуба безвкусица», «Только у Могилевской более-менее», - пишут люди.

Напомним, замужняя Полякова прыгнула на руки DZIDZIO, не постеснявшись Никитюк.

Как сообщала Politeka, Полякова в стразах, латексе и блестках устроила настоящую битву нарядов.

Также Politeka писала, что Полякова в кардинально новом образе появилась за ручку с экс-кавалером Огневич.