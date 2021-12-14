Как пишет Politeka.net, Оля Полякова показывает в Инстаграм все свои образы, в которых появляется на шоу "Маска". Причем артистка заранее записывает множество разных видео, чтобы получить комплименты.
Оля Полякова любит эпатировать публику именно яркими костюмами, поэтому чаще всего выбирает только наряды с блестками, ленточками и множеством камней.
«Затаите дыхание – огненные образы Оли Поляковой на шоу МАСКА 🔥🔥. Позади уже 8 эфиров загадочной @maskaukrainetv – финал совсем близко. Какой образ вам у Оли Поляковой понравился больше всего?» - сказано в подписи под серией кадров с образами певицы.
Поклонники проголосовали за наряды Поляковой:
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«5 и 7; 4 и 7; брюнеткой очень красиво❤️; 6 похожа на Katy Perry в одном из известных клипов😏; 3 образ просто бомба💥; Любой образ Оли Поляковой – это невероятно красиво, ярко, прекрасно 🔥🌟; 4 и 7. Просто невероятная!!!; 4🔥; 5 образ просто бомба🔥🔥».
Отметим, Полякова для своих выступлений собрала шоу-балет, в котором состоит и Макс Ежов. Молодой танцор помимо работы с Поляковой ходил на "Танці з зірками", где ему в партнерши досталась Леся Никитюк, а в этом году отправился на "Холостячку 2" с певицей Златой Огневич.
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